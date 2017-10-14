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Впервые аудиоспектакли Саратовского театра кукол «Теремок» прозвучат в эфире Радио ГТРК «Саратов».

Новости / Культура
Впервые аудиоспектакли Саратовского театра кукол «Теремок» прозвучат в эфире Радио ГТРК «Саратов».

По субботам в эфире «Радио России. Саратов» теперь можно услышать аудиоверсии спектаклей Саратовского театра кукол «Теремок», - сообщает пресс-служба театра.

Завтра, 14 октября, в 11:10 в программе «Субботняя радиосцена» состоится радиопремьера музыкальной сказки «38 попугаев» по пьесе Г. Остера.

В прошлую субботу маленькие слушатели познакомились с первым спектаклем театрального радиоцикла: им стала постановка «По щучьему велению», озвученная артистами «Теремка». А уже через неделю театр совместно с «Радио России» порадует малышей спектаклем по пьесе В. Лившица, И. Кичановой «Алёнушка и солдат».

Идея записать собственные радиоспектакли пришла коллективу театра ещё в 2014 году. По замыслу творческой группы «Теремка», аудиопостановки должны не только напомнить зрителям о почти забытой традиции прослушивания спектаклей у радиоприёмников, но и дать возможность детям из удалённых районов, которые не могут часто бывать в театре, услышать любимые сказки, разыгранные голосами профессиональных артистов. Все созданные записи – это аудиоверсии идущих спектаклей театра, каждый из них представлен в осенней афише «Теремка».

«В детстве все мы замирали, услышав тихое поскрипывание пластинки, потрескивание радиоприёмника, мы выросли на прослушивании хороших радиопостановок, «театра у микрофона». И нам очень жаль, что эта традиция забылась, ушла в прошлое, что уже несколько поколений успели повзрослеть без радиоспектаклей и знакомы лишь с начитками аудиокниг. Поэтому наш театр решил напомнить зрителям об этой традиции и превратить самое обычное субботнее утро – в самое необычное, сказочное и театральное. Как оказалось, иногда для этого даже из дома выходить не нужно!» – рассказывают в театре.

Послушать радиопостановку «38 попугаев» на «Радио России. Саратов» (71.09 УК) можно будет завтра, 14 октября, в 11:10.

Спектакль «Алёнушка и солдат» прозвучит в эфире 21 октября в 11:10.