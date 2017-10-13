13 октября 2017 20:37 ПЯТНИЦА
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18:18 | 13 октября
Завершается прием заявок на областной конкурс чтецов «Литературная беседка»
17:48 | 13 октября
Впервые аудиоспектакли Саратовского театра кукол «Теремок» прозвучат в эфире Радио ГТРК «Саратов».
17:07 | 13 октября
Конкурс инновационных проектов объявлен в Саратовской области
16:30 | 13 октября
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15:32 | 13 октября
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14:25 | 13 октября
Учрежден Почетный знак губернатора "За любовь к родной земле"
13:18 | 13 октября
В ходе операции "Пешеход. Пешеходный переход" выявлено 330 правонарушений
12:11 | 13 октября
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10:00 | 13 октября
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Конкурс инновационных проектов объявлен в Саратовской области

Новости


В Саратовской области впервые объявлен конкурс инновационных проектов среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Он проводится в рамках IX Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций, - сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

Цель конкурса – определение наиболее перспективных инновационных изобретений и разработок для их последующего внедрения в промышленное производство.

Заявки от участников принимаются министерством промышленности и энергетики области с 13 октября по 2 ноября 2017 года включительно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.48) по адресу: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72, корп. 2, ком. 12.

С перечнем документов, необходимых для участия, и другой информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства промышленности и энергетики области в разделе «Информация для предприятий».

Справки по телефонам: (8452) 27-85-26, 26-04-23.