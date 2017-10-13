Конкурс инновационных проектов объявлен в Саратовской области

просмотров: 33

Цель конкурса – определение наиболее перспективных инновационных изобретений и разработок для их последующего внедрения в промышленное производство.Заявки от участников принимаются министерством промышленности и энергетики области с 13 октября по 2 ноября 2017 года включительно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.48) по адресу: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72, корп. 2, ком. 12.С перечнем документов, необходимых для участия, и другой информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства промышленности и энергетики области в разделе «Информация для предприятий».Справки по телефонам: (8452) 27-85-26, 26-04-23.