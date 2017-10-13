В городе Королев компанией «Фабрика офисных перегородок» реализован новый «школьный» проект

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Она выступила главным подрядчиком по установке перегородок в новой школе города Королев. Их назначение заключается не только в зонировании помещения, но и в воспрепятствовании распространения огня, жара и дыма в пределах одного этажа.Проект отличался высокими требованиями в связи с высокой социальной значимостью объекта. Эти требования предъявлялись не только к самим перегородкам, но и к качеству их монтажа. К тому же многим компаниям, представляющих эту сферу, было не под силу справиться с большим объемом заказа и уложиться в отведенные на его выполнение сжатые сроки. Дело в том, что школа должна была быть готова задолго до 1 сентября, чтобы на ней успели провести инспекцию многочисленные комиссии.Сообщается, что «Фабрика офисных перегородок» (http://peregorodkipro.ru/) успешно реализовала проект, благодаря богатому опыту, слаженной работы высокопрофессиональной команды и наличию собственного производства. Интересно, что это не первый «школьный» проект в послужном списке компании. Ранее она выполнила аналогичные работы в московских лицеях №126 и 67.