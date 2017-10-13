В музее на Соколовой горе открылась выставка «Свидетели былых времен»

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По информации министерства культуры области, на почтовых карточках, представленных на выставке, запечатлены архитектурные здания, многие из которых являются историческими и архитектурными символами Саратова.- Одной из достопримечательностей нашего города является старый железнодорожный вокзал, который строили по проекту архитектора Зыбина. На открытках мы можем увидеть это красивое здание. Сейчас активно развивается идея воссоздания исторического облика старого вокзала как это сделали с Павелецким вокзалом в Москве. Мало кто помнит, что Павелецкий вокзал раньше назывался Саратовским, а на открытках это можно прочитать. Это и есть история. Старинные открытки, марки, фотографии способны пробудить у молодого поколения интерес к своей истории, родному краю, а через этот интерес молодежь придет к уважению своего города, родного края, нашей замечательной страны, - отметил в своем приветственном слове директор историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук. оИзвестный саратовский коллекционер-филокартист Евгений Спицын представил широкому взгляду гостей почтовые карточки и открытые письма с видами Саратова начала XX века, рассказав об истории почтовых открыток.По задумке авторов выставки были проведены временные параллели через фотографии с видами сохранившихся архитектурных зданий начала XX века, но уже современного Саратова. За прошедшее столетие изменились названия улиц, внешний облик города, но сохранились уникальные памятники архитектуры и истории. А благодаря «визитным карточкам времени», «свидетелям эпохи» современное поколение ощутило атмосферу прошлого и открыло новые страницы истории родного города.Для участников презентации была проведена экскурсия по выставке и викторина «Старый Саратов. Исчезнувший и сохранившийся», победители которой получили памятные сувениры от администрации музея боевой и трудовой славы.