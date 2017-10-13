Учрежден Почетный знак губернатора "За любовь к родной земле"
Соответствующее постановление подписано главой региона Валерием Радаевым 12 октября.
По информации пресс-службы губернатора, почетный знак будет вручаться за заслуги перед Саратовской областью, достижения и вклад в развитие сельского хозяйства, производства, экологии, науки, образования, культуры, государственной службы и так далее.
Также знаком могут быть отмечены граждане, проявившие личное мужество и высокопрофессиональное мастерство при спасении людей, техники, объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий.
Почетный знак, изготовленный из серебра, представляет собой четырехконечный крест, между лучами которого расположены пшеничные колосья и в центре - медальон с гербом Саратовской области.