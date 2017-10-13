Clouty внедряет возможность персонального шоппинга в приложении Veon
Советами модного портала Clouty бесплатно могут воспользоваться пользователи приложения Veon от компании Билайн. Clouty одной из первых стала партнером нового проекта Билайн. Своим клиентам компании предложили принять участие в бесплатной акции, которая продлится с 27 сентября по 11 ноября.
В это время абонентам Билайн необходимо зарегистрироваться в приложении Veon. Для получения бесплатной консультации от известных стилистов нужно заполнить специальную анкету и задать вопрос. Профессиональные стилисты расскажут, как подобрать стиль, помогут по присланному фото найти товар на сайте с помощью функции визуального поиска, а также проконсультируют по бьюти-новинкам.
Доступ к сервису получат все пользователи Veon. Все последующие консультации будут платными, но их стоимость намного ниже, чем ставка любого эксперта по стилю. Clouty (https://www.clouty.ru/) делает доступным персональный шопинг.