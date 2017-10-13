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В ходе операции "Пешеход. Пешеходный переход" выявлено 330 правонарушений

Новости
В ходе операции "Пешеход. Пешеходный переход" выявлено 330 правонарушений


Профилактические операции проводились в Саратове с 9 по 11 октября.

По информации ГИБДД города, за этот период выло зафиксировано 167 нарушений, допущенных водителями. 163 раза правила перехода проезжей части допустили пешеходы.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. Пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.

Фото https://pp.userapi.com