Мобильная бригада врачей работала в Увеке

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В Саратовской области продолжается реализация комплекса мероприятий, нацеленных на повышение доступности медицинской помощи сельскому населению. Как напоминает министерство здравоохранения области, эта работа выполняется по инициативе главы региона Валерия Радаева.В частности, продолжается выезд мобильных бригад врачей в отдаленные уголки города и области. Их деятельность направлена на предупреждение и раннее выявление различных заболеваний среди населения отдаленных микрорайонов областного центра и области.Очередной выезд медиков состоялся в поселок Увек. На базе филиала поликлиники № 4 работал передвижной флюорограф и мобильный диагностический комплекс. Жителей поселка принимали эндокринолог, невролог, онколог, кардиолог, офтальмолог и другие. Все желающие могли сдать общий и биохимический анализы крови, пройти ультразвуковую диагностику, сделать ЭКГ и флюорографию бесплатно. Пациентам были даны рекомендации по ведению здорового образа жизни.- Всего за один день было осмотрено и проконсультировано более 100 жителей. Работа мобильных бригад врачей будет продолжена, - рассказали организаторы акции.Фото http://k-medical.com.ua