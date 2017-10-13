Мобильная бригада врачей работала в Увеке
Осмотрено более 100 жителей поселка.
В Саратовской области продолжается реализация комплекса мероприятий, нацеленных на повышение доступности медицинской помощи сельскому населению. Как напоминает министерство здравоохранения области, эта работа выполняется по инициативе главы региона Валерия Радаева.
В частности, продолжается выезд мобильных бригад врачей в отдаленные уголки города и области. Их деятельность направлена на предупреждение и раннее выявление различных заболеваний среди населения отдаленных микрорайонов областного центра и области.
Очередной выезд медиков состоялся в поселок Увек. На базе филиала поликлиники № 4 работал передвижной флюорограф и мобильный диагностический комплекс. Жителей поселка принимали эндокринолог, невролог, онколог, кардиолог, офтальмолог и другие. Все желающие могли сдать общий и биохимический анализы крови, пройти ультразвуковую диагностику, сделать ЭКГ и флюорографию бесплатно. Пациентам были даны рекомендации по ведению здорового образа жизни.
- Всего за один день было осмотрено и проконсультировано более 100 жителей. Работа мобильных бригад врачей будет продолжена, - рассказали организаторы акции.
Фото http://k-medical.com.ua