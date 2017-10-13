Область получит 8,5 млрд. рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности

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По информации регионального минфина, определены также суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 и 2020 году. С учетом нераспределенного резерва в 30% региону запланировано 4,5 и 3,9 млрд рублей соответственно.Предоставление данных дотаций учитывает результаты инвентаризации расходных обязательств органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и сопровождается подписанием соглашений с Минфином России о реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов региона.В сентябре этого года министр финансов Антон Силуанов также пояснял, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличатся в 2018 году на величину прироста 1% налоговой базы по налогу на прибыль, который с 2017 года передан от субъектов федеральному центру и распределяется между нуждающимися в поддержке регионами.Общий объем дотаций субъектам РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности составит в 2018 году 645 144,3 млн. рублей, в 2019 году – 648 244,3 млн. рублей, в 2020 году – 653 744,3 млн рублей, говорится в документе.Также законопроектом предусмотрены дотации бюджетам субъектов РФ за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала (гранты) в 2018–2020 годах в объеме 19 960 млн рублей ежегодно.Фото http://crimea-news.org