Саратовцев приглашают познакомиться с тайнописью Сальвадора Дали

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По информации организаторов, в экспозицию вошли 60 цветных графических произведений Сальвадора Дали из собраний частных коллекционеров и галерей Европы и Америки. Это литографии из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии, а также известный триптих «Трилогия любви».- Пестрые образы, рожденные в преданиях и мифах, на страницах сказок и повестей, по мановению руки художника перенеслись в красочный сюрреалистический мир, - анонсируют выставку в Радищевском музее. - Быть может, здесь, в паутине случайных ассоциаций, в царстве сна и воображения, загадочный Дали предстанет нашим глазам «очаровательнейшим волшебником», умеющим видеть скрытые связи и суть вещей.Разгадать тайное послание мастера, услышать его внутренний голос и провести собственную границу между иллюзией и реальностью смогут гости выставки «Сальвадор Дали. Тайнопись».Радищевский музей также предлагает программу выходного дня на выставке «Сальвадор Дали. Тайнопись». Всех желающих приглашают на экскурсии и авторскую лекционную программу, подготовленную и. о. зав. филиалом «Энгельсская картинная галерея» Натальей Федоровной Метелевой.Беседы с искусствоведом позволят прикоснуться к таинственному образу гения сюрреализма, познакомят с биографическими фактами и мифами о жизни и творчестве Сальвадора Дали и Галы - его Музы, ставшей для художника «талисманом, драгоценностью, тотемом, Мадонной…».Лекции состоятся по адресу: Первомайская, 75, комната 140.Программа лекций:21 октября, суббота, 12 часов«Великий мистификатор». Творческий путь мэтра сюрреализма.28 октября, суббота, 12часов«Елена Троянская». Гала Дали.11 ноября, суббота, 12часов«Священное послание». Тема религии в творчестве Дали.18 ноября, суббота, 12 часов«Сны наяву». Графика Сальвадора Дали.