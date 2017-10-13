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Фестиваль профессий проходит в Саратове

Новости
Фестиваль профессий проходит в Саратове

Профориентационная акция «Фестиваль профессий-2017» проходит в Саратове этой осенью.

Она проводится с целью расширения знаний школьников о сферах трудовой деятельности и профессиях, призвана помочь будущему выпускнику школы расширить свой кругозор в области профессий, содействовать обоснованному выбору подростками будущей профессии, стимулировать творческую активность учащихся, создавать условия для их самовыражения и личностного развития.

Обучающиеся старших классов общеобразовательных учреждений Волжского района приняли активное участие в мероприятиях Фестиваля. Для ребят школы № 11 студентами и преподавателями Саратовского архитектурно-строительного колледжа были организованы мастер-классы по рабочим профессиям и специальностям среднего звена. На мероприятии работали 16 площадок: сметчик, геодезист, исполнитель художественно-оформительских работ, макетчик, графический дизайнер и многие другие, также работала площадка по прототипированию. Будущим выпускникам предложили выполнить творческую практическую работу по превращению отработанных осветительных приборов в предметы декора, познакомили с азами компьютерной верстки, объяснили принцип работы 3D принтеров и сканеров, станков для лазерной резки и электросварки.

Участники смогли попробовать себя в разных ролях, оценить свои профессиональные предпочтения, ребята узнали секреты и особенности разных специальностей. Профессиональные пробы помогут школьникам определиться со сферой деятельности и выбором будущей профессии.