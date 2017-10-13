Театр драмы информирует зрителей об изменениях в репертуаре октября
Театр драмы информирует зрителей об изменениях в репертуаре октября.
19 октября спектакль «Снимается кино» - отменяется. В этот же вечер состоится дополнительный спектакль «Сошедший с поезда».
21 октября спектакль «Бешеные деньги» заменяется на спектакль «Карусель по господину Фрейду».
24 октября спектакль «Рвущаяся нить» заменяется на спектакль «Правила поведения в современном обществе».
Приобретенные билеты действительны.
Администрация театра приносит свои извинения за доставленное неудобство.