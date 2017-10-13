Академдрама продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы"
В этом сезоне Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».
Первый будет посвящен столетию народного артиста России Якова Янина и состоится 21 октября в 17.00 в Музее театра
"Яков Янин: «Я никогда не был модным актером». Ровесник нового времени. Поколение фронтовиков на театральной сцене. Артист как фундамент театра. Тридцатилетний студент ГИТИСа. Человек с ружьем и Орфей саратовской сцены. Русские люди Якова Янина. Комиссар Поливанов и художник Астахов – противостояние героев романа Даниила Гранина «Картина», - анонсирует будущую встречу пресс-служба театра.
Автор цикла Ольга Харитонова.
Шестой вечер (первый в этом сезоне) состоится 21 октября в 17.00 в Музее театра.
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.