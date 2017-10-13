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Второклассники приступают к выполнению Всероссийских проверочных работ по русскому языку

Новости


Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку пройдут 12 октября для учащихся 2 классов во всех регионах России. В проведении ВПР примет участие более 32 тысяч школ – около 60% учебных заведений в каждом из регионов. В Саратовской области всероссийские проверочные работы будут писать более 20 тысяч второклассников.

Задания диагностической работы, которую предстоит выполнить школьникам, проверяют уровень владения базовыми навыками правописания и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями. Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.

В рамках проверочной работы проверяется умение второклассников безошибочно и аккуратно списывать предложения неосложненного текста. Также учащиеся должны продемонстрировать умение пользоваться алфавитом для упорядочивания слов, использовать алфавит для поиска нужной информации в словаре.

Кроме того в рамках работы проверяется умение распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, умение делить слова на слоги, распознавать место переноса слова.

Также учащимся предстоит продемонстрировать умение составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам, а также умение употреблять прописную букву в начале предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения.