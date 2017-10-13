820 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Саратовской области
По предварительным данным в области за девять месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 820,3 тысяч квадратных метров жилья (110,7% к показателям прошлого года, - сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.
В январе-сентябре 2017 года организациями-застройщиками введено 63 многоквартирных жилых дома в Саратове, Балаково, Балашове, Марксе, Энгельсе, Татищево, Ртищево общей площадью 535,1 тысяча квадратных метров или 138,5% к январю-сентябрю 2017 года.
Населением за счет собственных и заемных средств построено 285,2 тысячи квадратных метров жилья. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 34,8%.