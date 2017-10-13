Саратовцев приглашают придумать логотип фестиваля "Киновертикаль"
К участию в конкурсе приглашаются жители области в возрасте до 30 лет.
Как отмечают организаторы, будущий логотип фестиваля должен отражать его профессиональную направленность, возрастные рамки участников и иметь привязку к Саратовской области или Саратову.
К участию в конкурсе приглашаются жители области в возрасте до 30 лет. Работы могут быть представлены как от индивидуальных авторов, так и от творческих групп. Каждый участник вправе заявить на конкурс до 3-х вариантов логотипа.
Конкурсные работы принимаются областным киновидеоцентром до 30 марта 2018 года. Присылать их можно на электронную почту sarkvc@mail.ru с пометкой "Конкурс Логотип".
Объявление и награждение победителя конкурса состоится в мае 2018 года.
Фото http://www.cittadellaspezia.com