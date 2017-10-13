Трое жителей Вольского района осуждены за причинение смерти мужчине и хищении его имущества

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Преступление было совершено минувшим летом. 28 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружение мужчиной тела его 35-летнего сына в квартире по месту проживания с множественными травмами головы и туловища.В ходе следствия было установлено, что накануне ночью потерпевший вышел на балкон, чтобы покурить. Между ним и находившимся на улице Владимиром Филимоновым произошел конфликт из-за того, что якобы потерпевший уронил на автомобиль брата последнего окурок от сигареты. Тогда братья, а также их приятель поднялись в квартиру курившего мужчины и зверски избили его. Этим злоумышленники не ограничились. Вадим Фених и Владимир Филимонов похитили с места преступления строительный инструмент стоимостью 2 тысячи рублей.От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате тупой травмы головы.По информации СУ СКР по Саратовской области, в ходе следствия только Вадим Фених полностью признал вину в инкриминируемых ему деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, Владимиру Филимонову – в виде 10 лет лишения свободы, Андрею Филимонову – в виде 9 лет 10 месяцев. Отбывать срок осужденные будут в колонии строгого режима.Фото https://dixinews.ru