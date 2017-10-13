13 октября 2017 06:31 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 12 октября
Саратовцев приглашают познакомиться с тайнописью Сальвадора Дали
18:09 | 12 октября
Театр драмы информирует зрителей об изменениях в репертуаре октября
17:17 | 12 октября
Фестиваль профессий проходит в Саратове
16:30 | 12 октября
Академдрама продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы"
15:57 | 12 октября
Второклассники приступают к выполнению Всероссийских проверочных работ по русскому языку
15:21 | 12 октября
820 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Саратовской области
14:28 | 12 октября
Саратовцев приглашают придумать логотип фестиваля "Киновертикаль"
13:35 | 12 октября
Трое жителей Вольского района осуждены за причинение смерти мужчине и хищении его имущества
12:44 | 12 октября
В области продолжаются мероприятия по прочистке придорожных лесных полос
11:55 | 12 октября
Артем Чеботарев провел встречу с саратовскими школьниками
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Трое жителей Вольского района осуждены за причинение смерти мужчине и хищении его имущества

Новости / ЧП
Трое жителей Вольского района осуждены за причинение смерти мужчине и хищении его имущества


Вынесен обвинительный приговор 22-летнему Вадиму Фениху и 24-летним Владимиру и Андрею Филимоновым.

Преступление было совершено минувшим летом. 28 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружение мужчиной тела его 35-летнего сына в квартире по месту проживания с множественными травмами головы и туловища.

В ходе следствия было установлено, что накануне ночью потерпевший вышел на балкон, чтобы покурить. Между ним и находившимся на улице Владимиром Филимоновым произошел конфликт из-за того, что якобы потерпевший уронил на автомобиль брата последнего окурок от сигареты. Тогда братья, а также их приятель поднялись в квартиру курившего мужчины и зверски избили его. Этим злоумышленники не ограничились. Вадим Фених и Владимир Филимонов похитили с места преступления строительный инструмент стоимостью 2 тысячи рублей.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате тупой травмы головы.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ходе следствия только Вадим Фених полностью признал вину в инкриминируемых ему деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, Владимиру Филимонову – в виде 10 лет лишения свободы, Андрею Филимонову – в виде 9 лет 10 месяцев. Отбывать срок осужденные будут в колонии строгого режима.

Фото https://dixinews.ru