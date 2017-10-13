В области продолжаются мероприятия по прочистке придорожных лесных полос
Работы ведутся по поручению губернатора Валерия Радаева.
Как пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии области, качественное состояние данного элемента дорог, в первую очередь, влияет на дорожное движение, а именно – обеспечивает защиту дорог от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной эрозии, а также служит ограждением движущегося транспорта от неблагоприятных аэродинамических воздействий. Придорожные лесные полосы благоприятно воздействуют на снижение уровня шума, выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные и эстетические функции и предназначены для предотвращения загрязнения окружающей среды продуктами деятельности транспорта.
Сообщается, что силами лесхозов и лесничеств, а также сотрудников и руководства ведомства на территории Саратовской области уже очищено 235 км лесных полос вдоль автодорог республиканского, областного и местного значения, вырублено 1207 куб.м. сухостойной древесины.
Работа подведомственных министерству лесохозяйственных учреждений по прочистке придорожных лесных полос продолжается.
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