13 октября 2017 06:31 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 12 октября
Саратовцев приглашают познакомиться с тайнописью Сальвадора Дали
18:09 | 12 октября
Театр драмы информирует зрителей об изменениях в репертуаре октября
17:17 | 12 октября
Фестиваль профессий проходит в Саратове
16:30 | 12 октября
Академдрама продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы"
15:57 | 12 октября
Второклассники приступают к выполнению Всероссийских проверочных работ по русскому языку
15:21 | 12 октября
820 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Саратовской области
14:28 | 12 октября
Саратовцев приглашают придумать логотип фестиваля "Киновертикаль"
13:35 | 12 октября
Трое жителей Вольского района осуждены за причинение смерти мужчине и хищении его имущества
12:44 | 12 октября
В области продолжаются мероприятия по прочистке придорожных лесных полос
11:55 | 12 октября
Артем Чеботарев провел встречу с саратовскими школьниками
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Артем Чеботарев провел встречу с саратовскими школьниками

Новости / Спорт
Артем Чеботарев провел встречу с саратовскими школьниками


Мероприятие прошло в спортзале школы № 11 в рамках проекта "Клуб интересных встреч".

На этот раз в гости к учащимся пришел российский боксер-профессионал, выступающий во второй средней весовой категории, заслуженный мастер спорта, член сборной России по боксу, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России Артем Чеботарев.

По информации администрации Волжского района, мероприятие началось с показательных выступлений юных боксеров школы. Затем ребята приняли участие в состязаниях на приз Артема Чеботарева и соревновались в силовом многоборье, включающем армрестлинг, подтягивания, вис углом, приседания с набивным мячом.

Массу впечатлений получили обучающиеся и от живого общения в рамках рубрики "Открытый микрофон". А возможность подержать в руках настоящий пояс чемпиона IBO и сфотографироваться со знаменитым спортсменом добавила ярких красок в увлекательное мероприятие.

По итогам состязаний лучшие спортсмены были награждены дипломами. Сборная команда школы получила в подарок от Артема Чеботарева комплект мячей для спортивного зала.