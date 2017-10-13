Артем Чеботарев провел встречу с саратовскими школьниками
Мероприятие прошло в спортзале школы № 11 в рамках проекта "Клуб интересных встреч".
На этот раз в гости к учащимся пришел российский боксер-профессионал, выступающий во второй средней весовой категории, заслуженный мастер спорта, член сборной России по боксу, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России Артем Чеботарев.
По информации администрации Волжского района, мероприятие началось с показательных выступлений юных боксеров школы. Затем ребята приняли участие в состязаниях на приз Артема Чеботарева и соревновались в силовом многоборье, включающем армрестлинг, подтягивания, вис углом, приседания с набивным мячом.
Массу впечатлений получили обучающиеся и от живого общения в рамках рубрики "Открытый микрофон". А возможность подержать в руках настоящий пояс чемпиона IBO и сфотографироваться со знаменитым спортсменом добавила ярких красок в увлекательное мероприятие.
По итогам состязаний лучшие спортсмены были награждены дипломами. Сборная команда школы получила в подарок от Артема Чеботарева комплект мячей для спортивного зала.