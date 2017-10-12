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"Протон" проиграл стартовый матч сезона

Новости / Главное в спорте / Спорт
"Протон" проиграл стартовый матч сезона


Сегодня в Красноярске волейболистки из Саратовской области встречались с местным клубом "Енисей".

Игра изначально обещала быть непростой для нашей команды. Напомним, что в прошлом году "Енисей" выиграл "бронзу" чемпионата России. В его составе - сразу несколько игроков сборной России.

Практически в самом начале матча саратовцы понесли серьезную потерю: получила травму капитан команды Александра Пасынкова. Что касается игры, то на площадке разворачивались события, вполне характерные для стартового поединка. Обе команды нервничали, осторожничали, ошибались, как следствие, значительная часть игрового времени прошла в равной и плотной борьбе. Однако ближе к концу первого отрезка хозяйки стали явно доминировать и создавать отрыв. В итоге стартовый сет завершился со счетом 25:19 в их пользу.

Второй сет стал провальным для нашей команды. Девушки не смогли взять себя в руки и завязать борьбу, как итог - крупное поражение со счетом 25:13.

После этого волейболисткам "Протона" удалось вернуть интригу. Практически на протяжении всего третьего игрового отрезка они лидировали и были близки к победе в нем, заработав три сетбола - 21:24. Но соперницы сумели собраться, провели пять подряд результативных атак и завершили матч в свою пользу - 26:24.

16 октября волейболистки "Протона" проведут первый домашний матч. Соперником наших девушек станет "Уралочка-НТМК (Свердловская область).