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Музей-усадьба Чернышевского отметит 97-летие

Новости / Культура
Музей-усадьба Чернышевского отметит 97-летие


12 октября в 14.00 состоится торжественное мероприятие, посвященное очередной годовщине со дня его основания.

По информации организаторов, в этот день также состоится открытие выставки «Любовь к Отечеству, вера и честь…». Экспозиция будет посвящена Отечественной войне 1812 года. Большая часть ее экспонатов – из недавних поступлений в фонды музея. Это коллекция открыток из собрания профессора СГУ Николая Троицкого.

Празднование 97-ой годовщины со дня основания музея Н.Г.Чернышевского - еще один «Шаг к столетию». Вековой юбилей учреждение будет отмечать в 2020 году.

Фото http://to-world-travel.ru