Музей-усадьба Чернышевского отметит 97-летие
12 октября в 14.00 состоится торжественное мероприятие, посвященное очередной годовщине со дня его основания.
По информации организаторов, в этот день также состоится открытие выставки «Любовь к Отечеству, вера и честь…». Экспозиция будет посвящена Отечественной войне 1812 года. Большая часть ее экспонатов – из недавних поступлений в фонды музея. Это коллекция открыток из собрания профессора СГУ Николая Троицкого.
Празднование 97-ой годовщины со дня основания музея Н.Г.Чернышевского - еще один «Шаг к столетию». Вековой юбилей учреждение будет отмечать в 2020 году.
Фото http://to-world-travel.ru