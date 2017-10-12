СГТУ вошел в число победителей конкурса "Новые кадры для ОПК"
Конкурс проводится с 2014 года в рамках целевой программы минобрнауки РФ, направленной на целевую подготовку инженерных кадров в вузах по заказу предприятий и концернов оборонной промышленности страны.
По информации министерства промышленности и экономики области, СГТУ в этом конкурсе участвует четвертый год подряд и ежегодно входит в число победителей.
Итогом реализации программы "Новые кадры для ОПК" становится гарантированное трудоустройство студентов. Так, на саратовских предприятиях ОПК уже работают более 70 выпускников СГТУ, которые участвовали в программах 2014-2015 годов. В ближайшее время на предприятия пойдут работать еще 23 студента - участника программы.
Заявка СГТУ получила одобрение на реализацию всех семи проектов специализированной подготовки для предприятий ОПК. Со следующего года проходить пилотную спецподготовку на предприятиях–заказчиках будут 29 студентов Института электронной техники и машиностроения, Профессионально-педагогического колледжа и Петровского филиала СГТУ.
В число предприятий-заказчиков вошли постоянные партнеры университета: АО "НПП "Алмаз", АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики", АО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", АО "Петровский электромеханический завод "Молот".