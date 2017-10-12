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Подведены итоги акции "Внимание – переезд!"

Новости
Подведены итоги акции "Внимание – переезд!"

В Саратовском регионе ПривЖД состоялось совместное совещание руководства Саратовского территориального управления дороги, представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и сотрудников ГИБДД.

Согласно озвученной информации, в начала текущего года на территории региона произошло 3 дорожно-транспортных происшествия (в 2016 году – 2 ДТП), основная причина всех ДТП – грубое нарушение водителями автотранспортных средств правил движения.

По информации службы корпоративных коммуникаций магистрали, для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на Приволжской магистрали проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

Так, в настоящее время завершен капитальный ремонт на железнодорожном переезде на 170 км перегона Сенная – Казаковка. Продолжаются ремонтные работы на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная. Здесь будут заменены устройства заграждения (УЗП), направляющие столбики, проведено асфальтирование автомобильных подходов.

Профилактические мероприятия проводились в ходе месячника "Внимание – переезд!". В его рамках железнодорожниками совместно с представителями ГИБДД проведены рейды, в ходе которых было проверено 230 железнодорожных переездов. Кроме того, сотрудники предприятий Саратовского региона ПривЖД проводили инструктажи и беседы с курсантами автошкол, водителями общественного и частного транспорта, раздавали памятки о правилах проезда через переезды.

С начала года проведено 4,5 тыс. бесед с водителями автотранспортных средств и распространено около 14 тыс. памяток о правилах пересечения железнодорожных переездов.