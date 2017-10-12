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Стартовало профилактическое мероприятие "Пристегни юного пассажира!"

Новости
Стартовало профилактическое мероприятие "Пристегни юного пассажира!"


Его цель - активизация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пресечение и выявление нарушений водителями автотранспортных средств, правил перевозки детей-пассажиров.

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД города, за 9 месяцев текущего года на территории областного центра зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. 28 юных участников дорожного движения получили при этом травмы. Согласно статистическим данным, из двадцати восьми детей, 7 получили травмы, находясь в салоне автотранспортного средства без использования детских удерживающих устройств.

Чтобы снизить эту статистику, в в период с 10 по 16 октября проводится профилактическое мероприятие "Пристегни юного пассажира!".

В ведомстве напомнили, что с 12 июля в законную силу вступили поправки в Правила дорожного движения, согласно которым установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование таких устройств, либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно. Нарушение требований перевозки детей, установленных ПДД РФ, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей.