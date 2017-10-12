В Татищевском районе выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре
ЧП произошло сегодня ночью.
По информации СУ СКР по Саратовской области, горело частное домовладение, расположенное в одном из сел Татищевского района. Сотрудникам экстренных служб удалось переместить из дома 56-летнего хозяина жилища и его гостью, однако мужчина скончался на месте. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Со слов пострадавшей, накануне трагедии они распивали спиртные напитки, после чего уснули.
По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.
Фото http://mir.karelia.ru