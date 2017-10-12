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В Татищевском районе выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре

Новости
В Татищевском районе выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре



ЧП произошло сегодня ночью.

По информации СУ СКР по Саратовской области, горело частное домовладение, расположенное в одном из сел Татищевского района. Сотрудникам экстренных служб удалось переместить из дома 56-летнего хозяина жилища и его гостью, однако мужчина скончался на месте. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Со слов пострадавшей, накануне трагедии они распивали спиртные напитки, после чего уснули.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

Фото http://mir.karelia.ru