В нескольких районах области изменен статус по АЧС на благополучный
Россельхознадзором внесены изменения в Решение о регионализации по африканской чуме свиней внутри субъекта Российской Федерации.
Как пояснили в региональном управлении ведомств, данное решение принято по предложениям государственной ветеринарной службы Саратовской области, которая представила необходимую доказательную базу.
Таким образом, изменен статус неблагополучный на благополучный в следующих районах: г. Пугачев, Пугачевский район, Александрово-Гайский район, Дергачевский район, Ершовский район, Ивантеевский район, Краснокутский район, Краснопартизанский район, Новоузенский район, Озинский район, Перелюбский район, Питерский район, Ровенский район.
Актуальную информацию по статусам регионов по заразным болезням животных можно узнать на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в разделе "Регионализация Российской Федерации".
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