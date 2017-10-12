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Иногородним студентам-первокурсникам показали Саратов

Новости
Иногородним студентам-первокурсникам показали Саратов


Экскурсия для студентов СГТУ им. Ю.А. Гагарина была организована комитетом по общественным отношениям, анализу и информации администрации города совместно с культурным центром им. П.А. Столыпина.

Основной темой мероприятия стал рассказ о нашем выдающемся земляке Николай Чернышевском. Через призму рассказа о знаменитом на весь мир писателе, педагоге и общественном деятеле студенты узнали и много различных фактов об истории Саратова, о жизни горожан той эпохи, смогли посетить памятные места - пл. им. Н.Г. Чернышевского, парк "Липки", Бабушкин взвоз, увидеть дом семьи Чернышевского. Также студентам показали на панораме, как выглядел наш город в старинные времена.

В завершении мероприятия первокурсники поблагодарили сотрудников культурного центра и музея Н.Г. Чернышевского за предоставленную возможность больше узнать о том месте в котором им предстоит жить и учиться на протяжении нескольких лет и отметили, что полученные знания помогут им лучше понять город и его жителей. В свою очередь организаторы экскурсии пообещали продолжить проводить различные просветительские акции для иногородних студентов.