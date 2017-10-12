Жительница Балашова обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 30 июля 36-летеяя обвиняемая находилась в гостях у 29-летнего приятеля, они распивали спиртное. После того, как мужчина уснул, женщина нанесла ему один удар ножом в шею. Как потом пояснила нападавшая, ею руководила обида за применение к ней физической силы в ходе произошедшего конфликта, произошедшее накануне.Свидетелем преступления стала 61-летняя мать потерпевшего. Она попытались заступиться за него, однако злоумышленница нанесла ей не менее четырех ударов ножом в голову и туловище. В это время проснулся 38-летний сын потерпевшей, который вмешался в конфликт, не позволив тем самым злоумышленнице довести свой преступный умысел до конца. В ходе ссоры уже между ними обвиняемая нанесла оппоненту два удара ножом в шею и спину, после чего с места происшествия скрылась.От полученных ранений 29-летний потерпевший скончался на месте, двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, однако согласно результатам судебно-медицинских экспертиз их здоровью причинен легкий вред.В следственном управлении отметили, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления против жизни.В ходе следствия женщина полностью признала вину в инкриминируемых ей деяниях. В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношение нее, направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://tolyatti-news.net