С 12 по 15 октября в Саратове пройдет Фестиваль японского кино

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В этом году фестиваль проводится в девятнадцатый раз. Его неизменными организаторами выступают Посольство Японии в России и Саратовское отделение общества "Россия-Япония". Целью мероприятия является укрепление культурного взаимодействия между Японией и Россией на региональном уровне, путем знакомства саратовцев с достижениями традиционной японской культуры и жизнью обычных японцев, через демонстрацию мастер-классов и кино. Событие проходит при поддержке правительства Саратовской области.Наш город посетит японская делегация в составе четырех человек, которая представит горожанам традиционные искусства своей страны: кимоно, фуросики (искусство упаковки предметов тканью), оригами (искусство складывания из бумаги) и кендзюцу (искусство фехтования на мечах). Профессор изящных искусств госпожа Мари Тиба покажет саратовцам искусство ношения японской одежды кимоно и искусство упаковки, специалист международного класса по оригами, госпожа Огура Такако продемонстрирует это древнее японское искусство и мастер традиционного фехтования, глава школы Синбу-муракумо, господин Мотидзуки Сигеру удивит нас своими навыками в области владения мечом.По традиции, одной из площадок проведения мероприятий станет Дом кино. Там состоятся показы фестивальных фильмов. Торжественное открытие фестиваля состоится завтра в 14.00. Зрителям предложат к просмотру анимэ "Сад изящных слов" с субтитрами.Предлагаем ознакомиться с полной программой фестиваля японской культуры, включая кинопоказы:12 октября, четверг10.30-11.30 Мастер-класс для детей и детей с ограниченными возможностями (инвалидов) в Областной детской библиотеке им. А.С. Пушкина14.00 - 15.00 Открытие Фестиваля Японского кино в Доме Кино. Выступление мастера меча господина Мотидзуки Сигеру. Просмотр анимэ "Сад изящных слов" с субтитрами.17.00 - 18.20 Мастер-класс по оригами, для всех желающих в музее Радищева по входным билетам в музей (100 руб. полный, 80 руб. льготный).18.30 - 19.30 Мастер-класс по кимоно для всех желающих в музее Радищева, по входным билетам в музей (100 руб. - полный, 80 руб. - льготный).13 октября, пятница10.00 - 12.00 Мастер-класс по оригами для учителей в Областной научной универсальной библиотеке.12.30-13.30 Мастер-класс по фуросики для лиц с ограниченными возможностями в Област-ной научной универсальной библиотеке.15.00 - 16.00 Мастер-класс по кендзюцу.16.15 - 17.30 Мастер-класс по фуросики для преподавателей, художников и всех желающих в благотворительном Фонде «Добродетель». (ТВЦ "Москва") 19.00 Х/ф "Никто меня не защитит"14 октября, суббота15.00 Х/ф "Тэрмае Ромае"15 октября, воскресенье14.00 Анимэ "Сад изящных слов"15.00 Х/ф "Мемесиба" Кинопоказ пройдет в Доме кино, ул. Октябрьская, 43. (Все фильмы демонстрируются на японском языке с русскими субтитрами).Вход свободный.