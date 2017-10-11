В кадетской школе №2 будет создан профильный полицейский класс

просмотров: 147

Главный полицейский города встретился с администрацией, педагогическим коллективом и воспитанниками Саратовской кадетской школы-интерната №2 им. В.В.Талалихина. В ходе встречи с директором учреждения Вадимом Богдановым состоялось обсуждение перспектив создания на базе учебного заведения профильного полицейского класса. По мнению обеих сторон, это позволит подросткам готовиться к поступлению в высшие учебные заведения МВД России, а также в целом повысить уровень правовой подготовки воспитанников.Начальник городского управления полковник полиции Чепурной выступил с лекцией об административных и уголовных правонарушениях среди несовершеннолетних, разъяснив ответственность за их совершение, а также ответил на многочисленные вопросы аудитории. Кадеты проявили интерес к специфике службы в органах внутренних дел, уточняя порядок получения профильного образования в высших учебных заведениях системы МВД России и поступления на службу, что стало еще одним подтверждением актуальности решения о создании в школе спецкласса по профилю полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.