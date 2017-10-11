Торговый центр может остаться без отопления из-за долгов

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Как сообщает пресс-служба компании, с началом отопительного сезона долг абонентов перед энергокомпанией превысил 4,2 млрд рублей. Самым действенным методом в борьбе с должниками остаются совместные с судебными приставами рейды по неплательщикам.Так, в рамках рейда в Балакове энергетики и судебные приставы побывали у одной из местных жительниц. Ее задолженность за теплоэнергию приближается к полумиллионной отметке. Несмотря на решение суда о взыскании долга и арест квартиры, предварительной оцененной в 3 млн рублей, гражданка не только не погасила долг, но даже не предоставила возможный график его погашения. Теперь она может лишиться и другой собственности – балаковское отделение службы судебных приставов наложило арест на нежилое помещение общей площадью 758,6 кв. метров с предварительной оценкой помещения в 1 млн рублей. Если в установленные законом сроки неплательщица не погасит задолженность в полном объеме, имущество будет передано на дальнейшую реализацию.В Саратове снова в долговом списке оказалось ОАО "ТД "Центральный", общий долг которого составил более 245 тыс. рублей. В ходе рейда был наложен арест на имущество компании на сумму 290 тыс. рублей. В филиале "ЭнергосбыТ Плюс" предупредили, что у Торгового дома могут возникнуть проблемы при подключении к централизованному теплоснабжению в этом сезоне.Фото http://www.finansy.asia