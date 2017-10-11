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Кинозал "На Рижской" приглашает на премьерные показы фильма-сказки "Жили-были мы"

Новости / Культура
Кинозал "На Рижской" приглашает на премьерные показы фильма-сказки "Жили-были мы"


Кинолента получила приз зрительских симпатий на фестивале "Киновертикаль-2017".

Напомним, что фестиваль проходил в нашем городе на прошлой неделе. Он проводился в двух форматах: конкурс киноработ, выполненных непрофессиональными участниками, а также конкурс кинолент профессиональных авторов для детей и юношества, созданных в 2016-2017 годах.

Среди фильмов профессиональных авторов приз зрительских симпатий получил фильм-сказка "Жили-были мы". Он снят по одноименной сказке Александра Адабашьяна режиссером Анной Чернаковой. За него проголосовало наибольшее количество юных зрителей.

Это сказочная история о шестилетней девочке Маруське, которая очень хочет, чтобы ее мама и папа не ругались и не расставались друг с другом.

По информации областного методического киновидеоцентра, фильм-сказку можно увидеть каждый четверг в кинозале "На Рижской" в рамках проекта "Семейные киночетверги". Начало - в 15:00.

Фото http://www.cultradio.ru