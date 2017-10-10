В Пушкинке стартовала Декада первокурсников - 2017

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По информации министерства культуры области, адресованный студентам-первокурсникам информационно-просветительский цикл включает знакомство с библиотекой, презентации книжных выставок, обзоры литературы, беседы и практические занятия по формированию навыков самостоятельного поиска и работы с информацией.С 10 по 20 октября сотрудники Пушкинки знакомят первокурсников колледжей и вузов Саратова с возможностями библиотеки. В программе: тематические циклы встреч, посвященные краеведению, истории Отечества, жизни и творчеству писателей и поэтов, экологии. Также в программе мероприятий значатся практические занятия, посвященные электронному каталогу. Они помогут первокурсникам организовать свою самостоятельную работу в библиотеке, сократить затраты на поиск и анализ учебной информации, повысить качество библиографической части курсовых, работ и, в целом – информационно-библиографическую грамотность.Особый интерес в программе Декады-2017 представляют литературные часы и беседы: «И вот опять Лицея день священный…», посвященный истории Царскосельского Лицея и 200-летию первого выпуска лицеистов, «Недаром помнит вся Россия…» к 205-летию Бородинского сражения и 180-летию стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино», «Моим стихам, написанным так рано…» к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой, «Октябрь 17-го: взгляд из XXI века» к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, экологический диктант «Мы шагаем по родному краю».Фото http://gtrk-saratov.ru