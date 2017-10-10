Сельчанин пытался убить помогавшую ему на огороде женщину

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ЧП произошло в Ровенском районе в июле. По информации СУ СКР по Саратовской области, 41-летняя женщина вместе с сестрой пришла к 47-летнему односельчанину для оказания помощи в работе на огороде. За это он обещал им денежное вознаграждение.Во время проведения работ между хозяином огорода и потерпевшей произошел конфликт из-за того, что мужчина отказался заплатить "аванс". В ходе ссоры последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял топор и, направляясь в сторону женщины, стал высказывать угрозы убийством. В тот момент, когда он замахнулся над ее головой, потерпевшая успела уклониться, удар пришелся в левое плечо. На помощь женщине пришла ее сестра, которой удалось забрать топор у злоумышленника После этого они покинули территорию домовладения.- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении.Фото http://mykyivregion.com.ua