10 октября 2017 18:35 ВТОРНИК
Новости
15:15 | 10 октября
В Пушкинке стартовала Декада первокурсников - 2017
14:21 | 10 октября
Сельчанин пытался убить помогавшую ему на огороде женщину
13:29 | 10 октября
Делегация области примет участие в международной выставке "Дорогаэкспо 2017"
12:36 | 10 октября
В Саратове проходит операция "Пешеход. Пешеходный переход"
11:40 | 10 октября
Канал сбыта продукции «Доминант» во Францию открыт
10:53 | 10 октября
Хозяйства Пугачевского района намолотили более 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур
10:00 | 10 октября
Михаил Исаев назначен заместителем главы администрации Саратова по благоустройству
19:00 | 09 октября
Область получит 750 млн рублей на строительство дороги к аэропорту
18:02 | 09 октября
С дачи в Ленинском районе украли велосипед
16:50 | 09 октября
Саратовцы напишут Всероссийский экономический диктант
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Сельчанин пытался убить помогавшую ему на огороде женщину

Новости / ЧП
Сельчанин пытался убить помогавшую ему на огороде женщину

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

ЧП произошло в Ровенском районе в июле. По информации СУ СКР по Саратовской области, 41-летняя женщина вместе с сестрой пришла к 47-летнему односельчанину для оказания помощи в работе на огороде. За это он обещал им денежное вознаграждение.

Во время проведения работ между хозяином огорода и потерпевшей произошел конфликт из-за того, что мужчина отказался заплатить "аванс". В ходе ссоры последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял топор и, направляясь в сторону женщины, стал высказывать угрозы убийством. В тот момент, когда он замахнулся над ее головой, потерпевшая успела уклониться, удар пришелся в левое плечо. На помощь женщине пришла ее сестра, которой удалось забрать топор у злоумышленника После этого они покинули территорию домовладения.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении.

Фото http://mykyivregion.com.ua