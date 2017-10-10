Делегация области примет участие в международной выставке "Дорогаэкспо 2017"
Форум начинает работу сегодня в Москве.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, мероприятие традиционно проводится накануне Дня работников дорожного хозяйства и является местом для подведения итогов года и обсуждения планов развития дорожной сферы в следующем сезоне.
Это ежегодное событие объединяет представителей отечественных и зарубежных специалистов, в числе которых в этот раз министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
На выставке наш регион представляет площадку с мультимедийной тач-панелью, которая включает в себя самые различные разделы, рассказывающие о результатах приоритетного проекта РФ "Безопасные и качественные дороги" в Саратовской области.
Фото http://innotechs.ru