В Саратове проходит операция "Пешеход. Пешеходный переход"

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По информации ГИБДД города, только за девять месяцев текущего года на дорогах областного центра произошло 934 ДТП, из них с участием пешеходов – 355 случаев. По вине пешеходов произошло 115 ДТП, что означает о снижении бдительности как водителей, так и пешеходов.В рамках мероприятия внимание сотрудников ДПС ГИБДД уделяется не только водителям, которые не пропускают пешеходов в установленном для перехода месте, но также и самим пешеходам, которые игнорируют правила дорожного движения, переходя дорогу там, где это запрещено.Фото http://krasnoenews.ru