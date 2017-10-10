В Саратове проходит операция "Пешеход. Пешеходный переход"
Целью мероприятий, которые проводятся с 9 по 11 октября, является предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в том числе в зоне расположения пешеходных переходов.
По информации ГИБДД города, только за девять месяцев текущего года на дорогах областного центра произошло 934 ДТП, из них с участием пешеходов – 355 случаев. По вине пешеходов произошло 115 ДТП, что означает о снижении бдительности как водителей, так и пешеходов.
В рамках мероприятия внимание сотрудников ДПС ГИБДД уделяется не только водителям, которые не пропускают пешеходов в установленном для перехода месте, но также и самим пешеходам, которые игнорируют правила дорожного движения, переходя дорогу там, где это запрещено.
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