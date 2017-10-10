Канал сбыта продукции «Доминант» во Францию открыт
Экспортные поставки клееных конструкционных материалов «Доминант» во Францию начинает осуществлять в октябре этого года ООО КМДК «СОЮЗ-Центр». Перед началом поставок состоялись длительные переговоры компании с будущим заказчиком. Французские партнеры провели ряд лабораторных исследований продукции «Доминант», которые подтвердили высочайшее качество клееного бруса марки и его соответствие существующим европейским стандартам.
В результате достигнутых договоренностей продукция бренда «Доминант» будет доставляться во Францию контейнерными перевозками. Как поясняют специалисты, этот вид доставки бруса наиболее экономный и безопасный за счет сокращения объемов промежуточных загрузочно-разгрузочных работ и снижения транспортных расходов. Постепенно объемы поставок будут наращиваться каждый месяц.
Следует отметить, что клееный конструкционный брус ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» поставляет не только во Францию, но и в ряд других стран Европы, среди которых Греция, Болгария, Израиль, Венгрия, Словакия, ведутся переговоры с партнерами из Италии.