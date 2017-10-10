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Хозяйства Пугачевского района намолотили более 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур

Новости / АПК
Хозяйства Пугачевского района намолотили более 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур


На сегодняшний день валовой сбор зерновых культур в области составил 5,8 млн тонн, это первый результат в Приволжском федеральном округе и 4 месте по валовому сбору зерна в Российской Федерации.

По информации министерства сельского хозяйства области, уже в трех районах области намолочено более 300 тысяч тонн зерна. Ранее эту планку преодолели хлеборобы Балашовского и Ершовского районов, теперь к ним присоединились пугачевцы.

В пяти районах намолочено более 200 тысяч тонн зерновых. В их числе Калининский (валовой сбор составил 268 тысяч тонн), Екатериновский (263 тысяч тонн), Перелюбский (242 тысяч тонн), Краснокутский (231 тысяч тонн), Самойловский (208 тысяч тонн) районы.

В двадцати районах намолочено более 100 тысяч тонн зерна.

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечается в хозяйствах Советского (40,4 ц/га) и Балашовского районов.

Фото http://agroday.ru