Михаил Исаев назначен заместителем главы администрации Саратова по благоустройству
С сегодняшнего дня он исполняет полномочия главы города.
Напомним, что с марта 2006 года по декабрь 2007 года Михаил Исаев являлся депутатом Саратовской городской думы третьего созыва. В декабре 2007 года был избран депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва.
В декабре 2011 года избран депутатом Государственной думы ФС РФ VI созыва. С октября 2012 года утвержден на должности представителя в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от законодательного органа государственной власти Саратовской области.
18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы VII созыва. В начале октября оно сложил депутатские полномочия.
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