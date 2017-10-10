Область получит 750 млн рублей на строительство дороги к аэропорту
Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, деньги выделены для достижения целевых показателей областных программ в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Средства будут направлены на строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный».
Проектом предполагается строительство дороги высшей категории (первая Б) с несколькими развязками в двух уровнях, в том числе с пересечением железной дороги.
В настоящий момент на строительстве данного объекта дорожной отрасли региона ежедневно трудится 150 человек и 150 единиц техники. Дорожные рабочие, мостовики, связисты, механизаторы, инженерно-технические работники, геодезисты работают в две смены. Работы ведут сразу три подрядных организации.
В настоящее время на всем протяжении строящейся трассы завершены земляные работы на 80 %, 6,6 километра отсыпаны щебнем, еще 3,6 километра залиты двумя слоями бетона.
Фото http://www.kolmovo.ru