С дачи в Ленинском районе украли велосипед
Преступление было совершено в период с вечера 24-го до утра 30 сентября, когда хозяева были на работе.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 1 октября утром с заявлением в полицию обратилась 57-летняя саратовчанка. Она сообщила, что во время рабочей недели неизвестные путем отжатия пластикового окна из дачного дома похитили велосипед. Ущерб заявительница оценила в 10 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен находящийся под следствием за совершение грабежа 20-летний житель Саратова, помещенный под стражу. Молодой человек рассказал, что продал похищенный велосипед неизвестному лицу за 3 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
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