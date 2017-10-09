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С дачи в Ленинском районе украли велосипед

Новости / ЧП
С дачи в Ленинском районе украли велосипед


Преступление было совершено в период с вечера 24-го до утра 30 сентября, когда хозяева были на работе.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 1 октября утром с заявлением в полицию обратилась 57-летняя саратовчанка. Она сообщила, что во время рабочей недели неизвестные путем отжатия пластикового окна из дачного дома похитили велосипед. Ущерб заявительница оценила в 10 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен находящийся под следствием за совершение грабежа 20-летний житель Саратова, помещенный под стражу. Молодой человек рассказал, что продал похищенный велосипед неизвестному лицу за 3 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Фото https://img.tyt.by