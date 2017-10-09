Саратовцы напишут Всероссийский экономический диктант
Испытание пройдет 12 октября в 1 -м учебном корпусе ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова на ул. Радищева.
По информации пресс-службы городской администрации, участниками станут школьники 9-11 классов, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования, студенты, аспиранты, преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования, предприниматели и другие лица, изъявившие желание проверить свой уровень экономической грамотности.
В Саратове экономический диктант будут писать впервые. Наряду с диктантами по географии и русскому языку, он станет традиционным ежегодным мероприятием, направленным на экономическое просвещение среди граждан Российской Федерации. Целью проведения диктанта является определение и повышение уровня экономической грамотности населения.
Выдача бланков начнется 12 октября в 9:00, открытие в 9.30, начало диктанта в 10:00. На работу отводится один час, в 11:00 организаторы соберут заполненные бланки, которые будут зашифрованы. Участники получат отрывные листы с идентификационным номером.
Подробную информацию о проведении диктанта можно получить на сайте Вольного экономического общества.
Фото http://femsit.omgpu.ru