25 лет Японии в Саратове

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В преддверии 2018 года, объявленного годом Японии в России, в Саратове пройдет Осенний Фестиваль японской культуры. В нашем регионе Фестиваль проводится в девятнадцатый раз и неизменными организаторами выступают Посольство Японии в России и Саратовское отделение общества «Россия-Япония». Целью мероприятия является укрепление культурного взаимодействия между Японией и Россией на региональном уровне, путем знакомства саратовцев с достижениями традиционной японской культуры и жизнью обычных японцев, через демонстрацию мастер-классов и кино. Событие проходит при поддержке Правительства Саратовской области.В нынешнем году исполнилось 25 лет с начала деятельности регионального отделения Общества «Россия-Япония». В июле 1992 года в Саратов, в рамках I-го Фестиваля, была привезена Выставка японских кукол из Посольства Японии, а в кинотеатре «Победа» прошла первая демонстрация японского кино.В этот раз наш город посетит японская делегация в составе четырех человек, которая представит горожанам традиционные искусства своей страны: кимоно, фуросики (искусство упаковки предметов тканью), оригами (искусство складывания из бумаги) и кэндзюцу (искусство фехтования на мечах). Профессор изящных искусств госпожа Мари Тиба покажет саратовцам искусство ношения японской одежды кимоно и искусство упаковки; специалист международного класса по оригами, госпожа Огура Такако продемонстрирует это старинное японское искусство, и мастер традиционного фехтования, глава школы Синбу-муракумо, господин Мотидзуки Сигэру удивит нас своими навыками в области владения мечом.Мастер-класс для детей и детей с ограниченными возможностями (инвалидов) в Областной детской библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Яблочкова, 2)Открытие Фестиваля Японского кино в Доме Кино (ул. Октябрьская, 43). Выступление мастера меча господина Мотидзуки Сигэру. Просмотр анимэ «Сад изящных слов» с субтитрами.Мастер-класс по оригами, для всех желающих в музее Радищева (исторический корпус, ул. Радищева, 39) по входным билетам в музей (100 руб. полный, 80 руб. льготный).Мастер-класс по кимоно для всех желающих в музее Радищева (новый корпус, ул. Первомайская, 75), по входным билетам в музей (100 руб. — полный, 80 руб. — льготный).Мастер-класс по оригами для учителей в Областной научной универсальной библиотеке (СОНУБ, ул. М.Горького, 40).Мастер-класс по фуросики для лиц с ограниченными возможностями (СОНУБ).Мастер-класс по кэндзюцу (СОНУБ).Мастер-класс по фуросики для преподавателей, художников и всех желающих в благотворительном Фонде «Добродетель». (ТВК «Москва», ул. Московская 122/126)Х/ф «Никто меня не защитит»15.00 Х/ф «Тэрмае Ромае»Анимэ «Сад изящных слов»Х/ф «Мемесиба»Все кинопоказы пройдут в Доме кино, ул. Октябрьская, 43. (Все фильмы демонстрируются на японском языке с русскими субтитрами). Конт. тел.:ВХОД СВОБОДНЫЙ