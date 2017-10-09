В Саратове была организована погоня за нетрезвым водителем

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По информации ГИБДД города, всего в ходе мероприятий выявлено 25 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Из них 2 человека отказались прохождения медицинского освидетельствования, 9 водителей на момент задержания уже были лишены водительских прав за нетрезвую езду.Сообщается также, что один из них, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, не подчинился законным требованиям сотрудников ГИБДД об остановке, в результате чего была организована погоня. Однако водитель не учел погодные условия и свое состояние, в какой-то момент он потерял управление и был вынужден остановиться. Сотрудники ДПС сразу почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от нарушителя, освидетельствование показало, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, при проверке по базам ГИБДД выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом стоянии. Теперь ее грозит уголовная ответственность с лишением свободы сроком на два года.Эта же санкция будет применена и к другим задержанным, повторно нарушившим правила. Остальным же грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.Фото http://mir.karelia.ru