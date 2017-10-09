В 96% жилых домов области пришло тепло
Такие данные были озвучены сегодня на совещании губернатора Валерия Радаева с руководителями органов исполнительной власти области.
Как доложил зампред правительства Александр Буренин, работа по вхождению в отопсезон на территории региона ведется в штатном режиме. В целом по области подключено объектов социальной сферы - 99%, жилых домов - 96%.
Министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин подчеркнул, что к настоящему времени подключены 3212 теплоисточников, 4862 объектов соцсферы, 8851 жилой дом.
По словам министра, полностью завершили подключение объектов социальной сферы в 39 районах и городских округах. Продолжаются работы в 3 муниципальных образованиях: Ершов, Пугачев и Саратов. Подключение жилищного фонда завершено в 37 районах и городских округах. Продолжаются работы в 5 городах: Вольск, Энгельс, Балашов, Балаково, Саратов.
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