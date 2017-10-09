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Саратовская область получила 125 медалей на "Золотой осени-2017"

Новости / АПК
Саратовская область получила 125 медалей на "Золотой осени-2017"


В Москве завершила работу XIX Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень-2017".

Сегодня итоги участия делегации нашего региона в престижном агрофоруме обсудили на совещании у губернатора. Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева проинформировала, что делегация региона состояла из почти 100 представителей из 20 районов области: руководители и специалисты сельхозпредприятий, а также представителей аграрной науки и инновационных компаний.

Участники делегации приняли активное участие в конкурсах и деловых мероприятиях выставки. Было завоевано 125 медалей, из них 87 золотых.

В рамках деловой программы состоялось подписание нескольких соглашений о сотрудничестве, в том числе между минсельхозом Саратовской области и Ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей по популяризации и реализации саратовской продукции на продовольственном рынке Москвы и Московской области.

Фото http://tula.rfn.ruСаратовская область получила 125 медалей на "Золотой осени-2017"