В Ершове выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожаре
Проводится доследственная проверка.
Как сообщает пресс-служба СК СКР по Саратовской области, вечером 6 октября жительница Ершова заметила возгорание в соседнем частном домовладении, в связи с чем на место происшествия вызваны сотрудники экстренных служб. После тушения огня обнаружены тела 53-летнего хозяина жилища и неизвестной женщины. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшей, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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