9 октября 2017 21:31 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
19:00 | 09 октября
Область получит 750 млн рублей на дорогу к аэропорту
18:02 | 09 октября
С дачи в Ленинском районе украли велосипед
16:50 | 09 октября
Саратовцы напишут Всероссийский экономический диктант
15:42 | 09 октября
25 лет Японии в Саратове
15:22 | 09 октября
В Саратове была организована погоня за нетрезвым водителем
14:37 | 09 октября
В 96% жилых домов области пришло тепло
13:49 | 09 октября
Саратовская область получила 125 медалей на "Золотой осени-2017"
12:58 | 09 октября
В Ершове выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожаре
12:05 | 09 октября
В Парке Победы появится «семейный берег»
11:13 | 09 октября
Волейболистки "Протона" открывают сезон в усиленном составе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Парке Победы появится «семейный берег»

Новости
В Парке Победы появится «семейный берег»


На Соколовой горе продолжается высадка деревьев на аллее «Саратов Молодой».

По информации пресс-службы городской администрации, в минувшие выходные здесь было высажено еще пять красавиц-туй. Посадке новых деревьев предшествовало торжественное открытие табличек, извещающих о том, под чьей опекой растут уже посаженные в мае первые шесть хвойных: семей Юрия Ушакова, Алексея Мыцыкова, Максима Альсултанова, Рамиля Рахматуллина, Юлии Литневской, Рустама Абдульманова.

Председатель общества трезвости и здоровья Наталия Королькова представила тех, кто продолжил аллею. В их числе семья Кайрата и Гули Иржановых из Духовного управления мусульман Саратовской области, семья Игоря и Анастасии Поповых («Боевое братство»), семья педагога из Ассоциации скаутов Саратовской области Светланы Горбулевой, Полины Мацуты, представляющей реабилитационный центр «Здоровое поколение». Решил украсить аллею своим деревом и чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев.

Директор музейного комплекса на Соколовой горе Борис Шинчук познакомил собравшихся с планами развития аллеи.

- С тех пор, как мы посадили несколько деревьев семейных, мы стали здесь делать еще и площадку, - рассказал он. - Здесь все будет территорией молодой саратовской семьи. Где мостик, с этой стороны будет написано: «Холостяцкий берег», а там – «Семейный берег». Молодожены будут вешать замки и ключи бросать в фонтан. Я думаю, будет здорово: те, кто пройдут через этот мостик, посидят на скамейке примирения, выбросят ключи навсегда. Придут, посадят здесь дерево своей семьи, поставят табличку, что это их семейное дерево, и будут за ним следить.