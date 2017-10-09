В Парке Победы появится «семейный берег»

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По информации пресс-службы городской администрации, в минувшие выходные здесь было высажено еще пять красавиц-туй. Посадке новых деревьев предшествовало торжественное открытие табличек, извещающих о том, под чьей опекой растут уже посаженные в мае первые шесть хвойных: семей Юрия Ушакова, Алексея Мыцыкова, Максима Альсултанова, Рамиля Рахматуллина, Юлии Литневской, Рустама Абдульманова.Председатель общества трезвости и здоровья Наталия Королькова представила тех, кто продолжил аллею. В их числе семья Кайрата и Гули Иржановых из Духовного управления мусульман Саратовской области, семья Игоря и Анастасии Поповых («Боевое братство»), семья педагога из Ассоциации скаутов Саратовской области Светланы Горбулевой, Полины Мацуты, представляющей реабилитационный центр «Здоровое поколение». Решил украсить аллею своим деревом и чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев.Директор музейного комплекса на Соколовой горе Борис Шинчук познакомил собравшихся с планами развития аллеи.- С тех пор, как мы посадили несколько деревьев семейных, мы стали здесь делать еще и площадку, - рассказал он. - Здесь все будет территорией молодой саратовской семьи. Где мостик, с этой стороны будет написано: «Холостяцкий берег», а там – «Семейный берег». Молодожены будут вешать замки и ключи бросать в фонтан. Я думаю, будет здорово: те, кто пройдут через этот мостик, посидят на скамейке примирения, выбросят ключи навсегда. Придут, посадят здесь дерево своей семьи, поставят табличку, что это их семейное дерево, и будут за ним следить.