Волейболистки "Протона" открывают сезон в усиленном составе

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В начале встречи председатель правления ВК Станислав Кукушкин поблагодарил любителей волейбола за поддержку, которую они оказывают "Протону" из года в год. "Вижу преданных болельщиков, которые с нами и в победах, и в поражениях. Ваша поддержка очень важна для нас!".Руководитель клуба рассказал о работе, которая проводилась этим летом. По его словам, команда почти месяц тренировалась в Крыму, где усиленное внимание уделялось общефизической подготовке спортсменок. Кто-то восстанавливался после травм, кто-то набирался сил после игр, в том числе за сборную. Потом были сборы в Турции и Сербии - стране, команда которой этой осенью выиграла чемпионат Европы.- В Сербии провели ряд игр с командами первого дивизиона. У них очень слаженная игра, отличная защита. Сначала не могли им противостоять, но потом начали выигрывать. Считаю, этот опыт поможет нам в предстоящих играх.Участники пресс-конференции не скрывали, что разочарованы результатом прошлого сезона, по итогам которого заняли 8 место. Перед новым сезоном ставятся более амбициозные задачи: как минимум попасть в зону Еврокубков, как максимум оказаться в четверке сильнейших команд страны. Идти к этим целям команда будет практически полностью обновленным составом - с прошлого года в ней остались только Валерия Зайцева и Кристина Лавнова. Команда усилилась за счет приглашения девушек, выступающих не только в сильнейших клубах страны, но и за рубежом. По словам Станислава Кукушкина, все новички имеют определенные вес и имя в российском и международном волейболе. Так, капитаном "Протона" станет двукратная чемпионка Европы Александра Пасынкова. В составе команды еще две европейских чемпионки - Екатерина Орлова и Анна Матиенко. В Саратов вернулась и ранее выступавшая за "Протон" Анастасия Ануфриенко.На звание одного из лидеров команды будет претендовать американская волейболистка Хейли Экерман. "Хейли - игрок мирового уровня, привлекалась в национальную сборную США, - прокомментировал Станислав Кукушкин. - Надеюсь, что с ее приходом линия диагонали очень усилится. Такого уровня легионера у нас еще не было".Большую надежду возлагают тренеры и на юную белорусскую волейболистку Веру Костючик. Правда, на площадку в составе "Протона" девушка сможет выйти только в начале 2018 года. Возникла проблема в оформлении трансферного сертификата. Дело в том, что Вере всего 17, до достижения 18-летнего возраста ей запрещено переходить в российский клуб. Переговоры по этому вопросу продолжаются.О том, как изменится игра команды в предстоящем сезоне, рассказал главный тренер Роман Кукушкин.- В прошлом сезоне мы играли в более простой волейбол. Были сильные игроки, на которых работала вся команда, но лидера в психологическом плане не было. В этом году старались привлечь именно командных игроков. Будем делать ставку на быстрый, зрелищный, комбинационный волейбол. Все условия для достижения поставленных целей на сезон у нас есть. В распоряжении девушек доктора, массажисты. Стараемся сделать все возможное, чтобы команда работала, как слаженный механизм.Фото пресс-службы ВК "Протон"