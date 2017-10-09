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За сутки дорожные полицейские остановили около 200 тонированных авто

Новости
За сутки дорожные полицейские остановили около 200 тонированных авто


Масштабный рейд «Тонировка» проводился в минувшую пятницу, 6 октября.

По информации ГИБДД города, для проведения мероприятия были выбраны 10 перекрестков улиц, по которым движется большой поток транспорта. Для организации быстрой и эффективной работы на перекрестках были выставлены сразу несколько патрульных экипажей ДПС.

С раннего утра и до позднего вечера инспекторы останавливали любителей затемненных стекол. Всего было составлено 195 административных материалов за нарушения правил тонировки. Штраф в данном случае составляет 500 рублей. Также нарушителям полицейские вручали требования о прекращении правонарушения.

В ходе проведения мероприятия четыре автомобилиста были привлечены за чрезмерное затемнение стекол повторно, один водитель при проверке по базам Госавтоинспекции оказался злостным неплательщиком штрафов ГИБДД, основная часть которых именно за тонировку. Ему грозит наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Тем же, кто повторно нарушил правила тренировки, грозит административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.